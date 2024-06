Colchonetas con hongos y duchas sin agua caliente: Tiane Endler se sincera sobre las razones por las que dejó La Roja

21 jun. 2024 - 12:40 hrs.

Una íntima entrevista fue la que dio la arquera chilena Christiane Endler, en la que abordó su abrupta salida de La Roja, poco antes de que el combinado nacional disputara la final del fútbol femenino en los Juegos Panamericano Santiago 2023.

Recordemos que la guardameta de 32 años anunció su retiro a finales de octubre de 2023, ya que por contrato debía retornar a su club, el Olympique de Lyon de Francia. Esto generó toda una polémica, pues quien debió cubrir la ausencia de "Tiane" fue una jugadora de campo, la delantera María José Urrutia.

"No estamos pidiendo nada del otro mundo"

La exitosa deportista nacional se encuentra de vacaciones en Chile y en diálogo con CNN Íntimo, se refirió a las razones que la llevaron a renunciar al "Equipo de Todos", instancia en la que hizo un sentido desahogo.

"Todas crecimos con el sueño de representar a tu país, de estar ahí, de tener esa camiseta, para nadie es fácil tener que dejarlo por malas condiciones o injusticias, diferentes razones", partió comentando.

Tiane Endler / Reuters.

En este sentido, destacó que fue fuertemente criticada por su decisión: "A mí me pasó que cuando decidí retirarme, el tema fue que soy una traidora, que abandoné el grupo, que lo dejé tirado, y nadie fue al punto de por qué lo hice".

Asimismo, sinceró que "hay una acumulación de muchos años de intentar cambiar situaciones en las que una y otra vez vuelves a lo mismo, y donde todo lo que avanzaste, retrocede".

La portera, que disputó 104 partidos por La Roja, manifestó que todo esto provocó en ella "un desgaste físico, sicológico y familiar de por medio, y uno tiene que privilegiar su salud y bienestar por sobre lo que te da la Selección".

Endler fue más allá y mencionó las situaciones que fueron la gota que rebalsaron el vaso. "Cada vez que hay cambio de directiva, hay que volver a luchar por lo básico (…) no estamos pidiendo nada del otro mundo: tener una ducha caliente, baños disponibles o un gimnasio que no tenga colchonetas con hongos, o traer mucha gente sin experiencia a cargos importantes", apuntó.

Consultada sobre la posibilidad de volver a jugar por la Selección, la chilena aclaró que no ha desechado esa opción. "Yo nunca he dicho que estoy cerrada a volver y que por ningún motivo lo voy a hacer, pero sí necesitaba un período de descanso, de reconexión conmigo y con mi familia, y estar tranquila. Y me ha hecho muy bien", sentenció.

