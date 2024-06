El recado que Arturo Vidal le manda a Gareca y que involucra a Gary Medel

24 jun. 2024 - 09:46 hrs.

El agónico empate 2-2 de Colo Colo ante O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, por la ida de los cuartos de final de la fase regional de Copa Chile, estuvo marcado por la expulsión de Arturo Vidal.

El experimentado volante del Cacique recibió la segunda tarjeta amarilla a los 89 minutos producto de una dudosa infracción sobre Antonio Díaz. Por eso, tras el cotejo, manifestó toda su molestia.

¿Qué dijo Arturo Vidal por su expulsión ante O'Higgins?

"La expulsión me molesta mucho. Creo que acá los futbolistas en Chile tienen que mejorar eso de estar llorando todo el rato, por eso después cuando salimos a jugar afuera nos pasan la cuenta y no nos podemos enfrentar a los demás, porque en Chile se llora mucho", expresó el "King".

Aton

Además, añadió: "Le dije (al árbitro) que no le hice nada no lo pisé con maldad. Claramente lo pasé a llevar en la punta, pero no es para una tarjeta amarilla. Seguramente él no había cobrado, cobró el cuarto (juez). Me dijeron que el cuarto escuchó el grito del jugador y eso fue la expulsión. Pero ojalá se pueda remediar y poder jugar el próximo partido. Vi la jugada y fue una jugada como pasó en todo el partido, sino tendrían que haberse ido todos expulsados".

El recado que Arturo Vidal le dejó a Ricardo Gareca

Pero también, el mediocampista opinó del empate de la Selección Chilena ante Perú, por el debut en la Copa América de Estados Unidos 2024, certamen que se perdió al no ser convocado por el técnico Ricardo Gareca.

Todo sobre Arturo Vidal

"Ustedes saben que la Selección con Vidal es otra cosa. Con Vidal y Gary, es otra cosa. Pero nada, así lo quiso el entrenador", sostuvo entre risas.

"A la Selección hay que tenerle fe, hay que confiar siempre. Ojalá puedan pasar a la otra fase y después la Eliminatoria y clasificar al Mundial, que es el primer objetivo. Hay que apoyar nomás ahora desde afuera y seguir apoyando hasta el final", añadió.

Por último, comentó: "Los partidos de Eliminatoria, los partidos de clasificación son muy duros. No tienen nada que ver con los amistosos... En los partidos de Copa América, cuando son por definir, son muy duros. Son muy difíciles. Y claramente se vio el otro día que, contra Perú, sin tener mucho Perú, le complicó el partido a Chile. Ojalá puedan seguir mejorando, se viene un partido muy duro contra Argentina, contra los campeones del mundo. Ojalá que lo disfruten, que tomen experiencia y que hagan lo mejor posible".