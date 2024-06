"No es algo futbolístico": Arturo Vidal cuenta los motivos de su marginación de Copa América

18 jun. 2024 - 17:16 hrs.

Arturo Vidal es una de las ausencias más notorias en la nómina final de Ricardo Gareca para la Copa América 2024 en Estados Unidos.

Después de dejar algunas indirectas en redes sociales, por no ser llamado a la Selección Chilena, Arturo Vidal decidió expresarse abiertamente en una rueda de prensa en el Estadio Monumental.

"No es Algo futbolístico, es una decisión del entrenador”

El bicampeón de América con Chile y actual jugador de Colo Colo aclaró que su exclusión no se debe a razones futbolísticas, sino a una decisión personal del técnico, Ricardo Gareca.

"Estoy bien, igual da tristeza y rabia no estar porque no es algo futbolístico, sino que es una decisión del entrenador, que tiene todo el derecho a elegir a sus jugadores", afirmó Vidal, apuntando directamente a Gareca como responsable.

“Estoy en el mejor equipo de Chile”

El ex Juventus, Bayern Múnich, FC Barcelona e Inter, también destacó su buen momento con Colo Colo, afirmando que: "estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 mejores de Sudamérica, entonces te queda la espina, pero así es el fútbol".

"Me hubiese encantado, no me tocó esta vez, pero hay que apoyar desde afuera", recalcó Arturo Vidal.

Foco en el futuro

A pesar de su desilusión, Vidal ve esta situación como un reto personal y mantiene la mirada hacia el futuro: "Estas cosas las tomo como un reto. No estoy ahora, pero vienen partidos de las Clasificatorias que son muy difíciles y hay que llevar a Chile al Mundial", expresó con confianza, prometiendo prepararse mejor para futuras convocatorias y luchar por títulos con Colo Colo.

Debut de La Roja en la Copa América

La Selección Chilena, dirigida por Gareca, debutará este viernes 21 de junio en la Copa América, enfrentándose a Perú desde las 20:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington de Texas.

