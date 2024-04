¿Quién es Valentina Toro? La exitosa karateca chilena que consiguió un increíble logro

23 abr. 2024 - 10:55 hrs.

La deportista chilena Valentina Toro alcanzó un histórico logro en su corta carrera como profesional tras coronarse campeona en una fecha de la Premier League de karate, la liga más importante de este deporte.

La karateca del Team Chile logró la medalla de oro en la competencia disputada en la ciudad de El Cairo, Egipto. Con ello, Toro llegó al puesto número 3 del ranking mundial de karate en la categoría de menos de 55 kilos.

Su combate final fue contra la griega María Stolz, a quien venció por 10-2 tras una videorevisión. "Estoy feliz, el año pasado mi máximo ranking fue cinco y uno de mis propósitos era estar más arriba. Ya en los primeros lugares, es súper difícil quedarse ahí, pero esa va a ser mi meta, quedarme ahí", comentó a Radio ADN.

¡LA REINAAAAA DEL KARATE! 👸🏽🥇



Valentina Toro 🇨🇱 (10º del mundo en 55 kilos) logró el título más importante de su carrera a nivel adulto —recordemos que fue campeona del mundo juvenil— tras ganar 🥇 la Premier League de El Cairo, la liga más importante del mundo en el karate… pic.twitter.com/RlQRBbbce9 — Team Chile (@TeamChile_COCH) April 21, 2024

¿Quién es Valentina Toro? Edad y su exitosa carrera como karateca

Valentina Ivanina Toro Meneses es una joven karateca chilena nacida el 17 de febrero del año 2000, por lo que actualmente tiene 24 años y es hija única.



Desde pequeña destacó como una gran promesa del karate chileno al convertirse en campeona en la categoría 55 kg en el Campeonato Mundial de Karate sub-21 de 2019, con lo que llegó al puesto 1 del ranking juvenil mundial. Empezó a practicar el deporte a los 7 años.

Tras ello, ganó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos (Odesur) 2022 de Asunción, donde fue la abanderada chilena. Ese mismo año, ganó dos medallas de oro en los Juegos Bolivarianos de Colombia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valentina Toro Meneses (@valeentina_toro)

En ese contexto, llegó a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 como una de las favoritas y no decepcionó; levantó una nueva presea dorada, esta vez en su casa superando por 8-0 a su rival Baurelys Torres, de Cuba.

Fuera del deporte, también destaca por sus estudios universitarios, ya que es licenciada en Ciencias de la Ingeniería de la Usach. "Varias veces me dijeron que no podía ser ingeniera y deportista, pero aquí estoy demostrando que sí se puede... Soy la primera universitaria de la familia", destacó el año pasado en AS.

También ha incursionado en el mundo de las redes sociales como influencer. Tiene más de 210 mil seguidores en Instagram, 64 mil en TikTok y posee una cuenta de YouTube.

Su pareja es Joaquín González, quien también es un destacado karateca y seleccionado chileno y con quien vive desde hace un tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valentina Toro Meneses (@valeentina_toro)

En búsqueda del número 1 del ranking mundial de karate

Tras su título en esta fecha de la Premier League de karate, Valentina Toro quedó en el tercer lugar del ranking mundial en su categoría, solo por detrás de la argelina Louiza Abouriche (2º) y la ucraniana Anzhelika Terliuga (1º).

Con ello, Toro llegó al mejor ranking de su carrera y consiguió su primera presea dorada en esta competición, luego de que antes ganara una de plata y dos de bronce.

Cabe recordar que la Premier League es la liga más importante del deporte, solo superada por los Campeonatos Mundiales. Justamente el próximo mundial de la categoría será en 2025. Lamentablemente el karate no es es parte de los Juegos Olímpicos.

Duelo clave por Copa Libertadores: La inédita formación con la que Colo Colo buscará superar a Alianza Lima Jorge Almirón revela la exigencia que tiene Colo Colo ante Alianza Lima por Copa Libertadores Copa América 2024: ¿Contra qué selecciones juega Chile en la fase de grupos? Te puede interesar

Ante ello, Toro tiene dos objetivos para los próximos años: convertirse en la número 1 del ranking mundial y conseguir un título en algún Campeonato del Mundo. "Aspiro a ser la Grand Winner, que es ser primera de todas las ligas mundiales del año", reveló a ADN.

Todo sobre Team Chile