La Roja cae peleando hasta el último minuto ante Francia en Marsella

La Selección chilena dio una dura batalla, pero no le alcanzó para superar a Francia y sufrió una ajustada caída por 3-2 en el Stade Vélodrome, cosechando así la primera derrota de la era de Ricardo Gareca.



Para sorpresa de las miles de almas presentes en el recinto marsellés, sería la Roja la que se pondría tempranamente en ventaja. Es que a los cinco minutos de iniciado el cotejo, Alexis Sánchez combinó con Mauricio Isla, quien envió un centro rasante que conectó de primera Marcelino Núñez, superando con un tiro por bajo al portero Mike Maignan.

Sin embargo, la alegría no sería eterna para los pupilos del "Tigre": el dueño de casa ejerció una mayor presión en campo contrario y en los 18', Kylian Mbappé asistió a un Youssouf Fofana sacó un remate que se desvió en Igor Lichnovsky, descolocando a Claudio Bravo para el 1-1.



No pasaría mucho tiempo más y en los 25' caería el segundo tanto del cuadro galo. Theo Hernández recibió por el sector izquierdo, levantó la vista y con un centro encontró a Randal Kolo Muani, quien le ganó el salto a Gabriel Suazo y Víctor Dávila sin mayores inconvenientes, colocando el 2-1.



Aunque con el correr del partido se hizo cada vez más evidente del dominio galo, igualmente el Equipo de Todos se las arregló para inquietar a Maignan. Fue así que en dos oportunidades Eduardo Vargas estuvo cerca de la igualdad, pero en la primera ocasión no llegó a impactar el centro de Darío Osorio (40') y luego, estrelló su cabezazo en el vertical derecho (50').

Apoyado en un buen juego asociado en medio terreno y en las constantes subidas de Isla y Suazo por las bandas, el combinado criollo siguió buscando incesantemente el empate. Pero sus intentos resultaron infructuosos y en los 73' los locales asestaron un nuevo golpe, cuando Kolo Muani habilitó a Olivier Giroud y el histórico delantero convirtió el 3-1.



De todas maneras, el elenco nacional todavía tenía algo más para decir en el encuentro. El cuadro sudamericano robó el esférico en la salida de los subcampeones del mundo y quedó en los pies de Osorio, quien con un zurdazo cruzado desde el borde del área sembró una cuota de esperanza en la banca chilena (81').

Así, la Roja puso punto final a una gira europea que dejó buenas sensaciones por el juego mostrado ante Albania y Francia. Todo esto, con miras a lo que será la participación en Copa América, donde compartirá grupo con Argentina, Canadá y Perú.

