Jordhy Thompson rompe el silencio: "Voy a demostrar con buen fútbol que no soy la persona que se me criticó"

20 mar. 2024 - 22:14 hrs.

¿Qué pasó?

Jordhy Thompson rompió el silencio en Meganoticias, luego de que hace dos meses la justicia suspendiera su arraigo nacional a cambio de respaldar una fianza de $100 millones, en el marco de un caso de femicidio frustrado que se le imputa.

Fue el 6 de noviembre de 2023 cuando concurrió hasta el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para ser formalizado por los delitos de violencia intrafamiliar, desacato y femicidio frustrado contra su expareja, lo que lo mantuvo un corto tiempo tras las rejas.

"Me sirvió mucho salir de Chile"

Desde Oremburgo, Rusia, y aprendiendo el complejo idioma de la tierra de los zares, Thompson contó lo que ha significado para él salir del país.

"Me sirvió mucho salir de Chile. La pasé mal allá, pero bueno, todo lo malo lo dejé atrás y pude enfocarme acá y estar tranquilo", aseguró.

Además, manifestó que Orenburg "es el club que me abrió las puertas en el momento que estuve mal".

Descarta regreso a Colo Colo

Por ahora descarta un regreso a Colo Colo como se especuló en redes sociales.Quiere consagrarse en Rusia y de paso cerrar un capítulo negro en su vida.

"Fue duro por lo que pasé, me fueron a ver dos amigos cuando estuve ahí. Fue Damián Pizarro y Matías Zaldivia y me representante y mi familia más que nada. Es ahí cuando uno se da cuenta los que están cuando está mal", indicó.

De todos modos dijo que "obviamente es entendible toda la gente que me criticó".

"Obviamente yo a ellos les debo una disculpa por todo lo que pasó, porque a mí me hubiese encantado demostrarle al hincha de Colo Colo que pude haber hecho mucho más", sostuvo.

"Colo Colo siempre me dio las oportunidades y creo que fue falta de madurez mía no poder aprovechar las oportunidades que me dio", agregó.

"Voy a demostrar con buen fútbol que no soy la persona que se me criticó"

Inmadurez que lo tiene en tela de juicio, pero que en Rusia quiere cambiar.

"Voy a dar vuelta toda la situación y voy a demostrar con buen fútbol, que no soy la persona que se me criticó", aseveró.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.