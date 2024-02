Ricardo Gareca y su confianza en la Roja: "Chile está en condiciones de salir a ganarle a Argentina"

24 feb. 2024 - 10:34 hrs.

Ricardo Gareca sigue afinando detalles para su primera nómina de cara a los amistosos de fecha FIFA en marzo ante Albania y Francia.

Junto a lo anterior, también proyecta lo que será la participación de La Roja en la Copa América de Estados Unidos, que se disputará en junio próximo.

En aquel certamen, Chile debutará ante Perú para luego enfrentarse a Argentina en la segunda jornada, partido que espera con ansias el "Tigre", ya que tuvo palabras para lo que será el cruce ante los actuales campeones del mundo.

PhotoSport (archivo)

¿Qué dijo Gareca sobre el partido de Chile ante Argentina?

"En general, los partidos Argentina-Chile salen bastante parejos, muy disputados, muy cerrados. Son partidos que los rodea un matiz especial, hay una rivalidad que viene de años... Siempre fortalece, a eso apuntamos...", comenzó señalando en diálogo con DSports.

En la misma línea, explicó que "salir a competir solo por el hecho de ver en dónde estamos parados o algo por el estilo, no nos sirve, salir a ganar sí, por supuesto respetando a Argentina y sabiendo el presente de ellos, pero creo que Chile está en condiciones de salir a ganar".

Por último, respecto a su primera nómina, Gareca no reveló nombres, pero adelantó que "a lo mejor puede ser para ustedes que de pronto no veían algunos muchachos y de pronto aparecen, o algún muchacho que veían habitualmente y no aparezca, puede ser, estamos evaluando, queremos profundizar lo máximo que pueda para dar una lista definitiva para estos dos partidos".

