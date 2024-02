Revelan el verdadero monto de la venta de Damián Pizarro a Udinese de Italia

10 feb. 2024 - 05:15 hrs.

¿Qué pasó?

La venta de Damián Pizarro a Udinese de Italia ha sido un tema polémico en Colo Colo, elenco que habría vendido al promisorio delantero en poco más de 3,8 millones de dólares por el 70% de su carta.

Cabe mencionar que esta transacción también beneficia al Centro Deportivo Azul (CDA), ya que el jugador perteneció a Universidad de Chile en sus inicios y eso le permite obtener un pago por los derechos de formación.

"A Damián lo regalamos"

Cuando se hablaba de que el monto de venta del joven deportista rodeaba los 4 millones de dólares, el expresidente del Cacique, Aníbal Mosa, disparó contra la administración de Alfredo Stöhwing cuestionando lo que a su juicio fue un bajo monto.

Photosport

“No me gustó para nada, no estuve de acuerdo, de hecho voté en contra. Encuentro que a Damián lo regalamos, así lo hice ver en el directorio, no era el momento para vender a Damián”, aseguró el director de Blanco y Negro.

La verdadera cifra de la venta de Damián Pizarro a Udinense

Sin embargo, este viernes el periodista italiano Nicolò Schira reveló cuál fue la verdadera cifra que canceló el cuadro friulano por los servicios del atacante.

De acuerdo a lo publicado por el comunicador en su cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter), el conjunto bianconeri le pagó a los albos 6,5 millones de euros por el mismo porcentaje (70%).

Cabe recordar que Pizarro firmará por cuatro temporadas con Udinese, aunque se mantendrá en la escuadra de Macul hasta mediados de año. Luego de eso, emprenderá rumbo a su nuevo equipo.

