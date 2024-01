Nació en Mendoza, se nacionalizó chileno y ahora está a un paso de Colo Colo

31 en. 2024 - 11:04 hrs.

Mientras Colo Colo se prepara para su participación en Copa Libertadores y el plano local, la directiva de Blanco y Negro sigue negociando para potenciar el plantel que dirige Jorge Almirón.

En ese escenario vuelve a surgir el nombre de Luciano Cabral, volante de 28 años que milita en Coquimbo Unido, quien podría llegar al Monumental incluso sin cupo de extranjero, pues nació en Mendoza, Argentina, pero se nacionalizó chileno.

Las ganas de Cabral para llegar a Colo Colo

"Desde que me fui de vacaciones dije que mi cabeza está en Coquimbo, no soy de escuchar mucha noticia, pero tranquilo y consciente de que me queda contrato. Si se da, es una posibilidad de un crecimiento grande", dijo Cabral a TNT Sports.

Aton

"No me han dicho ni he consultado nada a mi representante, para esto está él, para yo ocuparme mi cabeza en Coquimbo y el objetivo de clasificar en Copa Sudamericana", agregó.

Cabral valora el triunfo sobre Universidad de Chile

Coquimbo Unido logró dar vuelta la página luego de su caída ante Universidad Católica y obtuvo el martes un trabajado triunfo sobre Universidad de Chile, en la definición de la Copa de Verano.

Si bien el resultado no alcanzó para que el elenco pirata se quedara con el trofeo, Cabral de todas formas valoró la gran presentación que tuvo el equipo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

"Contento porque pudimos practicar todo lo que veníamos entrenando, fortaleciendo, así que contento. Nos faltó gol para la copa, pero más allá de eso, contento porque vamos creciendo", dijo Cabral.

Asimismo, remarcó la relevancia que tienen estos duelos pensando en la llave por Copa Sudamericana ante la UC. "Es importante para el grupo y para el club".