La frase con la que Carlos Palacios deja abierta la posibilidad de partir de Colo Colo a Boca Juniors

29 en. 2024 - 15:59 hrs.

Pasan los días y continúan los rumores sobre una posible partida del delantero de Colo Colo Carlos Palacios a Boca Juniors, pese a que el propio jugador y la dirigencia del cuadro albo han asegurado que seguirá en el club.

Este lunes, en medio de una actividad comercial del cuadro albo, Palacios nuevamente fue consultado por el interés del elenco xeneize y aunque reiteró su compromiso conta la institución, tampoco escondió su satisfacción por estar en el radar de un grande de Sudamérica y sembró dudas al aclarar que arregló con Colo Colo, pero que tiene "cláusulas", que eventualmente le podrían permitir salir.

¿Qué dijo Carlos Palacios ante el interés de Boca Juniors?

"Siempre hay opciones (de partir), pero veremos lo que pasa y que sea lo mejor para todos... Estoy tranquilo, llegué a un acuerdo aquí con el club, así que espero poder seguir, pero hay cláusulas y muchas cosas de por medio", aseguró el formado en Unión Española.

Aton

Respecto a las sensaciones que tiene se ser tenido en cuenta por Boca, el atacante dijo sentir "orgullo y felicidad, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, como lo dije es uno de los mejores clubes del mundo. Estoy bien y quiero seguir por el mismo camino".

Carlos Palacios ya habló con Juan Román Riquelme

En cuanto al diálogo que sostuvo con el actual presidente del conjunto trasandino, Juan Román Riquelme, el chileno subrayó que "fue muy sorpresivo cuando me empezaron a llegar los mensajes, había conversado con él, pero no me había dicho eso. Es mi mayor ídolo desde pequeño, entonces que lo diga él es de mucho orgullo y felicidad por lo que estoy viviendo".

En la misma línea, indicó que "como dije la otra vez es imposible decirle que no a Boca, es uno de los mayores clubes del mundo, es difícil decirle que no. Vamos a esperar que sea lo mejor para todos, para mí, y que el tiempo decida".

