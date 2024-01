De ser el técnico sensación a una dramática cesantía: El difícil presente de Jaime García alejado del fútbol

29 en. 2024 - 11:50 hrs.

En 2021, el entrenador Jaime García devolvió a Ñublense a la división de honor del fútbol profesional y ese mismo año clasificó a la etapa previa de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

2022 fue su mejor año tras obtener el segundo lugar en la tabla de posiciones, lo que le significó llevar al equipo de Chillán por primera vez a la Copa Libertadores, haciendo historia en el club.

Pero en 2023, aquellos tiempos gloriosos parecían ser parte de un sueño del que despertó abruptamente. El cuadro sureño no mantuvo el nivel futbolístico y el "Profe García" lo pagó caro, siendo desvinculado de la dirección técnica de Ñublense en la segunda parte del Torneo Nacional.

Por su nivel y trayectoria en el cuadro de la región de Ñuble, seguramente muchos pensaron que su cesantía sería breve, considerando que su nombre sonó para asumir en la Universidad de Chile y hasta en la Selección Chilena. Pero un altercado con un conocido del fútbol criollo desencadenó un drama del que no se vislumbra un pronto fin.

"Estoy con pena, me siento mal y desilusionado"

En conversación con La Tercera, García admitió que "estoy con pena, me siento mal y desilusionado. Estoy dedicado a mi madre y nada más. Me ha servido mucho".

"El proceso en el que estoy es de tranquilidad. No estoy preocupado del fútbol. Me arranqué un poco de todo, porque quiero tener paz, tranquilidad. No quiero aparecer en la prensa, tampoco, estoy desilusionado de eso. Estoy feliz con mi mamá. La vida me puso a mi madre para cuidarla".

Su lío con Hernán Caputto

Cuando Ñublense anunció su despido de la banca técnica, el que lo reemplazó fue Hernán Caputto. Tras una derrota frente a Huachipato, el nuevo DT fue presionado por los hinchas del equipo. Entre ellos, una fanática exclamó por el regreso del anterior técnico, lo que derivó en un particular comentario del ex U. de Chile.

"¿El indisciplinado de (Jaime) García? ¿El que chupaba con los jugadores?", respondió Caputto, seguramente sin considerar las consecuencias que tendrían sus palabras.

En diciembre de 2023, el aludido no ocultó su decepción con la actitud de su colega: "Sentí mucha rabia. Si lo hubiera tenido al frente, no sé... pero todos cometemos errores y todo se alinea. Obviamente él me llamó, me mandó un mensaje, en su momento sentí que no debía responder, porque podría decir algo no adecuado".

"Todo decanta y yo perdono muy rápido... Eso sí, conmigo no se rompió ningún código, ni seré juez de lo que dijo, ni saldré hablando mal de él, porque sé que no son sus palabras y también sé de quién vienen", señaló en aquel entonces.

Nuevamente consultado por el extécnico de la sub-17 de Chile, García ahora respondió que "no voy a hablar nada. Estoy tratando de estar bien. Si todos se preguntan el porqué (está sin trabajo), yo también. De lo que hablan los demás no me puedo hacer cargo. El fútbol es difícil, ser técnico es difícil y verdad hay una sola. Soy un técnico que ha respetado a todos. Soy de una línea y la respeto".

"Jamás he estado con Caputto. No tengo nada malo que decir de él. No me corresponde juzgar a nadie, no me corresponde decir nada mal de él. Tengo códigos, yo duermo tranquilo", comentó.

El porqué está sin trabajo, según el mismo García

Por último, el oriundo de Cartagena, en la región de Valparaíso, reflexionó sobre las razones que lo tendrían alejado de la banca técnica de un equipo de fútbol.

"Me ha pasado la cuenta ser tan frontal. Mientras no le falte el respeto a alguien y no mienta, seguiré siendo igual, y más por hacer crecer. Mi forma de ser no va a cambiar por plata y por nada", indicó.

"Yo busco objetivos sin agredir ni pasar por encima de nadie, no le hecho mal a nadie. Lo humano no lo voy a perder nunca. Nunca le falté el respeto a algún dirigente. Desde cadetes he actuado con altura de miras. No me voy a callar nunca, lo mío no se transa. Los valores de mi familia los voy a respetar siempre", concluyó.