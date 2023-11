Francisco "Chaleco" López sorprendido por asistencia en Red Bull Showrun 2023: "El fanatismo ha sido increíble"

12 nov. 2023 - 16:00 hrs.

En una entrevista con el programa de Mega, "De Paseo", el famoso piloto nacional, Francisco "Chaleco" López, manifestó estar totalmente sorprendido con la asistencia al Red Bull Showrun 2023.

El evento se desarrolla este domingo 12 de noviembre en la comuna de Las Condes, y desde temprano la gente se ha ido acercando hasta las inmediaciones para ver al famoso vehículo de Red Bull de la Fórmula 1.

Se trata del auto de Oracle Red Bull Racing: RB7, que ya se presentó en otras ciudades del mundo, y que planea dar un verdadero espectáculo.

"El fanatismo ha sido increíble"

Al ser entrevistado por Fernando Godoy y e Isidora "Tita" Ureta, el piloto expresó que "es impresionante la cantidad de gente que sigue la Fórmula 1".

"Yo estuve acá de las 11:00 AM con mi hijo, caminamos la ruta y estaba ya repleto. Me han llamado amigos que se van porque ya no tienen dónde instalarse", sostuvo.

Francisco "Chaleco" López

En este contexto, López destacó que "el fanatismo ha sido increíble", afirmando que el auto de Fórmula 1 será el "plato de fondo" en este evento tuerca.

Red Bull Showrun 2023: El cronograma del evento

A continuación, te mostramos el cronograma oficial del evento:

12:00 - Apertura de Puertas para Vip y graderías

13:30 - Inicio Pre Show

13:45 - Karting Show presentado por Motorola y Lenovo

14:30 - Exhibición Red Bull Batalla

15:00 - Inicio oficial evento

17:30 - Cierre y fin del evento

