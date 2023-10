Juegos Panamericanos: Atleta chilena Martina Weil avanza con el mejor tiempo a la final de los 400 metros

30 oct. 2023 - 20:00 hrs.

La atleta favorita local Martina Weil logró el tiempo más veloz de las semifinales para meterse en la final de los 400 metros femenino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en la jornada que sirvió para la reapertura del coliseo central del Estadio Nacional.

La chilena, que compartía la tercera mejor marca de presentación (51,07 segundos), se anotó con 51,47 en la primera serie clasificatoria, superando a la guyanesa Aliyah Abrams (51,82), el segundo mejor crono previo, y a la ecuatoriana Nicole Caicedo (52,70).

En la segunda manga, la colombiana Evelis Aguilar fue la más rápida, con un crono de 53,11, por sobre la canadiense Grace Konrad (53,64) y la brasileña Tabata Vitorino (55,57), las únicas tres que finalizaron la prueba.

Posible medalla en atletismo

En este heat fue descalificada la dominicana Anabel Medina, por partida falsa, mientras que no se presentó la cubana Roxana Gómez, la mejor marca en la antesala (49,71), pues llegó a Chile con una molestia en la parte posterior del muslo y optó por privilegiar su preparación para los Juegos Olímpicos París 2024, para los cuales ya está anotada.

Estas deserciones generaron que la cuarta y la quinta de la primera serie, la canadiense Madeline Price (52,70) y la brasileña Tiffani Domingos (52,83) inscribieran también su nombre en la final de este miércoles.

Para la definición, Weil, Abrams y Aguilar asoman como las grandes candidatas al oro panamericano, considerando que la máxima favorita, la dominicana Marileidy Paulino optó por no competir y participar individualmente solo en los 200 metros.

¿Qué dijo Martina Weil tras su resultado?

"He esperado esto todo el año y por fin estar acá, por fin estar en el partidor, es un poco de ensueño. Siento que se nota el trabajo que he hecho este año y eso me alegra mucho", reconoció.

La atleta de 24 años se mostró muy ilusionada con lo que pueda pasar en la definición.

"Me deja muy tranquila para lo que será la final del miércoles. Voy a dejarlo absolutamente todo en la pista. Me queda harto todavía por dar, así que espero que se note el miércoles en la pista", sentenció.

Weil también comentó respecto del espíritu panamericano que ha percibido en estos días. "Me encantan las villas. Hace rato que no me tocaba, porque me ha tocado viajar mucho sola y competir mucho sola este año. Así es que poder estar aquí, compartiendo con mis compañeras, compartiendo con el Team Chile, es muy rico", aseguró.

