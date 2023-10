"Me gritaban e insultaban": Atleta peruano tras ganar la maratón en los Juegos panamericanos

28 oct. 2023 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

El nombre del maratonista peruano, Cristhian Pacheco, se ha hecho muy conocido en las últimas horas, y no solo en el plano deportivo. Si ayer se quejó porque nadie lo fue a recibir al volver a su país tras ganar la presea de oro en los Juegos Panamericanos, ahora se lamentó de cierta parte del público nacional.

En entrevista con un medio incaico, se refirió a triunfar en "una plaza como Chile".

"Tendrán odio o bronca"

"El trato no fue bueno ni malo, digamos que regular. Pero creo que como deportistas no tenemos rival así, pero sí en todo el recorrido de la maratón hubo personas que no sé, tendrán odio o bronca, me gritaban e insultaban", dijo al medio El Líbero.

Consultado si también recibió muestras distintas a las antes expuestas, explicó que "sí, exactamente, también me han apoyado bastante y mandaban los ánimos en el recorrido. Ha sido muy bonito y feliz, que los peruanos allá en Chile han ayudado bastante, ya que nosotros éramos visitantes".

Finalmente, cerró mandando un mensaje: "Quiero agradecer a todos los peruanos que siempre han estado siguiéndome en mi vida deportiva, aparte de eso en todas las competencias que voy y decirles que esta medalla es para ellos, también para toda mi familia..."

