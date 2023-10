"Me siento triste y dolido": El amargo recibimiento a maratonista peruano tras ganar el oro en Santiago 2023

27 oct. 2023 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

El maratonista peruano, Cristhian Pacheco, brilló en los Juegos Panamericanos 2023 el pasado domingo, tras quedarse con la medalla de oro, al igual que en la edición anterior, en Lima 2019.

Sin embargo, a pesar del triunfo, manifestó haber tenido un amargo recibimiento al retornar a su país: Nadie lo fue a buscar al aeropuerto ni tampoco tuvo un reconocimiento por las autoridades deportivas.

"Nadie ha ofrecido disculpas"

"Llegué a las 8 de la mañana a Lima. No estaban (las autoridades). Hablar de mi Federación es una pérdida de tiempo. Es mejor hechos que palabras. Es mejor actuar con mi mismo esfuerzo y seguir avanzando. No había nadie, solo agarré mi taxi y fui al hotel. Yo mismo lo pagué", lamentó Pacheco en entrevista con RPP Deportes.

Además, afirmó que "hasta ahora nadie ha ofrecido disculpas. No he recibido ninguna llamada de nadie. Con todas estas cosas que pasan, como deportista me siento triste y dolido. Yo pongo todo en los entrenamientos, pero no recibo nada. Ni siquiera un aplauso".

Posteriormente, Pacheco volvió a criticar a las instituciones deportivas, específicamente el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA).

"Al IPD o al presidente de la Federación creo que no les importa el deporte. No ha puesto ni un grano de arena para poder ganar estos Juegos Panamericanos", agregó el atleta.

Pese al mal rato que vivió, el maratonista reconoció que "personalmente me siento feliz y alegre, ya que esta medalla es para todos los peruanos, para mi persona, para mi familia y para Nike, que siempre han apostado por mí y siguen apoyándome".

"Ahora, debo seguir entrenando que se vienen los Juegos Olímpicos de París 2024", expresó.

