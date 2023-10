Los primos Grimalt ganan tercer puesto en vóleibol playa y se quedan con la medalla de bronce para Chile

27 oct. 2023 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Con el ensordecedor apoyo del público que llegó hasta el Centro de Vóleibol Playa de Peñalolén, los primos Marco y Esteban Grimalt se impusieron por 2-1 a la dupla de Estados Unidos (Logan Webber y John Smith) para quedarse con la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

¿Cómo se desarrolló el encuentro que le dio el bronce a los primos Grimalt?

Desde las primeras acciones el partido fue bastante parejo. Disputando punto a punto cada set, ambas duplas mostraron sus merecimientos para estar en esta instancia y fueron los chilenos los que supieron sacar ventajas de los errores de su rival para quedarse con la primera manga por 21-14.

El segundo set fue aún más disputado y recién en los últimos tres puntos los estadounidenses lograron superar a los chilenos para ganar por 21-18. La tercera y decisiva manga fue también para los locales, que se quedaron con el bronce tras vencer por 15-12 desatando la euforia del público.

¿Qué dijeron los primos Grimalt tras obtener el bronce en los Panamericanos?

“Súper contentos. Íbamos por el oro, ese era el objetivo, lamentablemente no se pudo, pero dimos vuelta el switch y nos enfocamos en ganar el bronce. Habíamos vivido una situación parecida en Toronto, donde no pudimos festejar nada y no queríamos que eso volviera a pasar”, comentó Marco Grimalt tras el partido.

“Estuvimos bien en bloqueo y saque, que son nuestras principales virtudes y sacamos adelante un partido difícil. Agradecer a la gente que nos acompañó. Este fue un proceso largo, esta medalla es el trabajo de varios años”, agregó Marco Grimalt.

Su primo Esteban, en tanto, destacó que “queríamos ganar el oro en Chile y ayer se cortó ese sueño. Brasil nos ganó bien, es duro, pero el sacrificio y la constancia son importantes más allá de que los sueños no se cumplan. Ahora queríamos ganar el bronce para retribuir el apoyo de la gente que nos apoyó aún más fuerte durante la derrota. Es una medalla de bronce que se siente dorada por la emoción de darle la alegría al público chileno”.

Los duelos por la definición entre el quinto y el octavo puesto, programados en la mañana, no se disputaron por la no presentación por problemas físicos de Argentina (Campogrosso-Campogrosso) y México (Sarabia-Virgen), por lo que Canadá (Macneil-Russell) se ubicó en la quinta posición y Ecuador (Tenorio-León) en la séptima.

