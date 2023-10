Fallece a los 86 años Bobby Charlton, leyenda del fútbol inglés

Bobby Charlton, campeón mundial con Inglaterra en 1966 y leyenda del Manchester United, falleció a los 86 años, anunció el club este sábado.

"El Manchester United está de luto tras el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, uno de los jugadores más grandes y queridos de la historia de nuestro club", escribieron los 'Diablos Rojos' en un comunicado.

Con Bobby Charlton, el Manchester United se convirtió en el primer club inglés en conquistar la Copa de Europa, en 1968.

Superviviente del accidente aéreo de Múnich, que terminó con la vida de ocho de sus compañeros en el Manchester United en 1958, logró reponerse de esa terrible prueba para conquistar el Mundial con Inglaterra en 1966, y dos años después la Copa de Europa con el United.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough.