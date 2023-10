Se apagó la magia: Matías Fernández dijo adiós tras 20 años de carrera

14 oct. 2023 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Estadio Monumental se vistió gala para despedir a Matías Fernández, destacadísimo volante nacional quien decidió colgar los botines luego de dos décadas ligado al fútbol.

En su partido de despedida, resultó triunfador el equipo "Amigos de Matías Fernández" sobre el "Amigos de Colo Colo", con un 6-5 que contó con dos anotaciones de "Matigol".

Ir a la siguiente nota

La despedida

El equipo "Amigos de Colo Colo" contaron con Sebastián Cejas, Miguel Riffo, Álvaro Ormeño, Luis Mena, Julio Barroso, David Henríquez, Fernando Meneses, Gonzalo Fierro, Branco Provoste, Esteban Pavez, Arturo Sanhueza, Bryan Soto, Cristóbal Jorquera, Juan Gonzalo Lorca, Jaime Valdés, Mario Cáceres, Manuel Neira, Esteban Paredes, Moisés Villarroel, Miguel Aceval y Manuel Pereira.

Los rivales, en tanto, dispusieron de Sebastián Viera, Gonzalo Jara, Diego Godín, Gonzalo Rodríguez, Pablo Contreras, Enzo Ferrario, Ronald de la Fuente, Roberto Cereceda, Leandro Díaz, Jimmy Martínez, Rodrigo Millar, Marcos Senna, Nazareno Fernández, Giuseppe Rossi, Fabián Orellana, Jorge Valdivia, Mark González, Fernando González y Humberto Suazo.



Nacido en Buenos Aires el 15 de mayo de 1986, el mediocampista se trasladó junto a su familia a La Calera cuando tenía cuatro años y tras un paso por las inferiores del cuadro local (Unión La Calera), pasó a las filas de Colo Colo, donde debutaría en 2003.



Con los albos, "Matigol" alcanzó su mejor versión, teniendo su peak en 2006, donde no solo se consagró campeón de los torneos de Apertura y Clausura de dicha temporada, sino que además tuvo una destacadísima Copa Sudamericana, llegando hasta la final.

Su trayectoria

Y si bien el Cacique cayó en la definición ante Pachuca, esto no eclipsó la gran campaña del chileno, quien se alzó como el Mejor Jugador de América, antes de emigrar a Villarreal a fines de diciembre de ese mismo año.



Sin embargo, Fernández nunca terminó de explotar con la camiseta del submarino amarillo, emigrando a mediados de 2009 a Sporting de Lisboa, donde subió considerablemente su nivel y al cabo de tres ciclos firmó con Fiorentina,



En el cuadro Viola mantuvo un rendimiento bastante regular hasta 2016, cuando salió a préstamo al AC Milán, con el cual se coronó campeón de la Supercopa de Italia. Pese a sus destacadas presentaciones, los rossoneros no extendieron su vínculo a mediados de 2017.



Desde entonces, las lesiones comenzaron a mermar fuertemente la continuidad de Fernández, sumando irregulares pasos por Necaxa, donde igualmente se las arregló para ganar la Copa y la Supercopa de México en 2018, para luego fichar por Junior de Barranquilla y ganar el título de Primera División de Colombia en 2019.



En 2020, tuvo su esperado retorno a Colo Colo y si bien levantó la Copa Chile, los problemas físicos se volvieron una constante y no le permitieron sumar demasiados minutos en un elenco popular que debió sortear una dura definición con Universidad de Concepción para no perder la categoría.



Finalmente, entre 2021 y 2022 jugó para Deportes La Serena, club con el cual descendió en noviembre del año pasado y tras quedar sin equipo, decidió anunció su retiro el 14 de febrero pasado.

Todo sobre Matías Fernández