"Da vergüenza ajena": La impotencia de Johnny Herrera por insultos de Maximiliano Falcón a juez de línea

05 oct. 2023 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

Johnny Herrera se refirió en duros términos al arbitraje, luego de conocer la polémica protagonizada por Maximiliano Falcón en el encuentro entre Colo Colo y Cobreloa, donde el defensor uruguayo insultó al juez de línea, sin ser expulsado.

El exportero de Universidad de Chile acusó una supuesta falta de personalidad en el arbitraje a la hora de afrontar un duelo en el Estadio Monumental.

¿Qué dijo Johnny Herrera?

“Mira, voy a hablar un poco desde lo personal, debo haber jugado unos 800 partidos en Primera División, en mi vida se me ocurrió insultar al árbitro, en mi vida se me ocurrió decirle un 'ramón', te juro por mi vida”, partió indicando el ahora panelista deportivo en TNT Sports.

Maximiliano Falcón protagonizó una polémica en el partido ante Cobreloa. Aton

Agregó que de enojarse con un árbitro, “lo debo haber put… para adentro o al cielo, en la cara jamás. Y con impotencia muchas veces que me sentía estafado”.

“Falta de personalidad en el estadio de Colo Colo”

Fue en ese momento en que se lanzó contra el arbitraje: “Ver este tipo de acciones y la falta de personalidad, no solo ahora en este partido compadre, sino el otro día yo le encontraba razón a la gente de Católica que reclamaba contra el arbitraje de Felipe González. Era expulsión recontraclara de Opazo”.

“Entonces, es una falta de personalidad en el estadio de Colo Colo que da vergüenza ajena, van los equipos allá y van a jugar con un penal en contra, con un jugador menos”, agregó.

Al ser consultado que si los insultos contra el árbitro los hubiese hecho un jugador de Cobreloa, Herrera fue categórico en decir que se iba “cag… pa’ fuera”.

“Este tipo de situaciones es porque la gente reclama, es porque Tagle, presidente de Católica, se deshizo en reclamos contra el arbitraje y con justa razón. El otro día la UC iba ganando 1-0, ¿qué pasa si echan a Opazo? El partido cambia, es radicalmente distinto y no hubiese dado los 11 minutos o los que fueran”, recordó el exportero azul.

“Me da pena el línea, es falta de personalidad. José Cabero no lo ve, lo agarra y lo echa cascando. El línea debió decir ‘se tiene que ir, me acaba de sacar la madre’. Me da pena, impotencia, es un maltrato. El otro día González se cagó en las patas para echar a Opazo. Son expulsiones que cambian los partidos”, cerró en su comentario.