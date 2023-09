El nuevo guiño que le hizo Colo Colo a Arturo Vidal que lo acercarían al Monumental

29 sept. 2023 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

Cada vez toma mayor fuerza la posibilidad de que Arturo Vidal, quien termina contrato a fin de año con Athletico Paranaense de Brasil, regrese a Colo Colo.

Primero fue Aníbal Mosa, expresidente de Blanco y Negro y actual director, quien tras el empate ante Cobreloa en Calama por Copa Chile se refirió a la chance, y en las últimas horas fue el turno de Alfredo Stöhwing, timonel de la concesionaria, quien no descartó el posible arribo del "King", aclarando que dicha posibilidad deberá verse a fin de año.

¿Qué dijo Alfredo Stöhwing?

"No se conversó nada del tema Vidal. Arturo es un hombre de la casa, un ídolo chileno y de Colo Colo, y por supuesto se verá en su momento que aquello ocurra", expresó tras la reunión de directorio del jueves.

Arturo Vidal luciendo la camiseta de Colo Colo en despedida de Esteban Paredes. Aton

"Arturo pertenece a otro club, tiene contrato hasta fin de año, está lesionado, y no queremos incomodar al plantel actualmente con ninguna cosa externa que no sea en avanzar para acercarnos al puntero del Campeonato y ganar la Copa Chile. No pensamos en esos temas", añadió.

Además, agregó: "Hay que ver la renovación del entrenador, qué jugadores solicita, los recursos, la opinión de la gerencia deportiva, del directorio. En un club como Colo Colo que tratamos de hacer las cosas profesionalmente, pasa por distintos estamentos, sin perjuicio de tener siempre las puertas abiertas para conversar con Arturo".

En tanto, sobre la continuidad del técnico Gustavo Quinteros, Stöhwing sostuvo: "Estamos trabajando. Tendremos que ver las evaluaciones a fin de año".

