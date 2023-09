Nicolás Jarry derrota al top 5 Stefanos Tsitsipas y avanza en el ATP 500 de Beijing

Tremendo inicio de gira asiática para Nicolás Jarry (23° del mundo) en el ATP 500 de Beijing, China. Es que el tenista chileno derribó al griego Stefanos Tsitsipas, quinto del planeta y cuarto cabeza de serie, en el que fue su regreso al circuito tras la Copa Davis.

El "Príncipe" se impuso por un doble 6-4, luego de una hora y 30 minutos de un partido donde aprovechó sus oportunidades y no entregó nunca su servicio. Con esto, logró la séptima victoria de su carrera ante un top ten y la tercera en esta temporada (ya había vencido al Rayo en este 2023).

El primer set fue bastante parejo. El nacional salvó un punto de quiebre en el segundo juego, y luego ambos estuvieron firmes con sus envíos hasta que el pupilo de Juan Ozón consiguió una ruptura clave en el noveno para después sellar la manga en el siguiente con su turno.

En el segundo episodio las acciones continuaron parejas. Sin embargo, en el quinto game el heleno sirvió muy mal y con tres dobles faltas le dio un quiebre al santiaguino. En tanto, en el octavo salvó una chance de break, mientras que en el siguiente desperdició dos match points con el saque del griego. Pero no importó, porque en el décimo no titubeó y sentenció todo con una volea tras una gran rally desde fondo de cancha.

One of the best match points you'll see all year! ⚡️@NicoJarry stuns number 4 seed Tsitsipas 6-4 6-4 for his second victory over the Greek in 2023!#ChinaOpen pic.twitter.com/K1QcZuQgAK