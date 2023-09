Juegos Panamericanos 2023: Revisa el fixture del vóleibol masculino y femenino y dónde se juega

28 sept. 2023 - 18:32 hrs.

Uno de los deportes más populares del país, el vóleibol piso, ya tiene definida su programación para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La disciplina se llevará a cabo en el imponente Arena Parque O’Higgins, en pleno centro de capital y un escenario de primer nivel para el certamen continental.

Ir a la siguiente nota

La acción comenzará el sábado 21 de octubre, un día después de la ceremonia de inauguración con el inicio del torneo femenino. Una semana después, el lunes 30, será el turno del certamen masculino.

Las entradas están a la venta en el sistema Puntoticket y se venden por separado para las competencias masculina y femenina. Los valores oscilan entre los $5.750 y los $8.050 más recargo, con la posibilidad de adquirirlas con un 50% de descuento utilizando la tarjeta cuenta RUT de Banco Estado.

- Pincha aquí para obtener tickets de vóleibol femenino

- Pincha aquí para obtener tickets de vóleibol masculino

Sede: Arena Parque O’Higgins

Dirección: Beauchef 1204, Santiago

Sistema de torneo: participarán ocho equipos en varones y ocho en damas jugando en primera fase en dos grupos de cuatro equipos en cada género. Luego, los primeros de cada serie avanzarán a semifinales, las que se completarán con los ganadores de cuartos final en que participarán los segundos y terceros. Los ganadores de semis disputarán el oro y los perdedores el bronce.

Grupos torneo femenino

Grupo A: Brasil, Cuba, Puerto Rico y Argentina

Grupo B: Colombia, México, Chile y República Dominicana.

Grupos torneo masculino

Grupo A: Brasil, Colombia, Cuba y México

Grupo B: Argentina, Puerto Rico, Chile y República Dominicana

Primera fase torneo femenino

Sábado 21 de octubre

Sesión 1

10:30. Grupo A: Brasil vs. Cuba

13:30. Grupo A: Puerto Rico vs. Argentina

Sesión 2

17:30. Grupo B: Colombia vs. México

20:30. Grupo B: Chile vs. República Dominicana

Domingo 22 de octubre

Sesión 1

10:30. Grupo A: Puerto Rico vs. Cuba

13:30. Grupo A: Brasil vs. Argentina

Sesión 2

17:30. Grupo B: República Dominicana vs. México

20:30. Grupo B: Chile vs. Colombia

Lunes 23 de octubre

Sesión 1

10:30. Grupo A: Brasil vs. Puerto Rico

13:30. Grupo A: Argentina vs. Cuba

Sesión 2

17:30. Grupo B: República Dominicana vs. Colombia

20:30. Grupo B: Chile vs. México

Play offs

Martes 24 de octubre

Sesión única

10:30. Cuartos de final: 2° B vs. 3° A (1)

13:30. Cuartos de final: 2° A vs. 3° B (2)

Miércoles 25 de octubre

Sesión 1

10:30. Semifinales 5° lugar: 4° B vs. Perdedor 1 o 2

13:30. Semifinales 5° lugar: 4° A vs. Perdedor 1 o 2

Sesión 2

17:30. Semifinales: 1° B vs. Ganador 1 o 2

20:30. Semifinales: 1° A vs. Ganador 1 o 2

Jueves 26 de octubre

Sesión 1

10:00. Definición 7° lugar

13:00. Definición 5° lugar

Sesión 2

17:00. Definición medalla de bronce

20:00. Definición medalla de oro

22:00. Ceremonia de premiación

Torneo masculino / Primera fase

Lunes 30 de octubre

Sesión 1

10:30. Grupo A: Brasil vs. Colombia

13:30. Grupo A: Cuba vs. México

Sesión 2

17:30. Grupo B: Argentina vs. Puerto Rico

20:30. Grupo B: Chile vs. República Dominicana

Martes 31 de octubre

Sesión 1

10:30. Grupo A: Cuba vs. Colombia

13:30. Grupo A: Brasil vs. México

Sesión 2

17:30. Grupo B: Argentina vs. República Dominicana

20:30. Grupo B: Chile vs. Puerto Rico

Miércoles 1 de noviembre

Sesión 1

10:30. Grupo A: Brasil vs. Cuba

13:30. Grupo A: México vs. Colombia

Sesión 2

17:30. Grupo B: Puerto Rico vs. República Dominicana

20:30. Grupo B: Chile vs. Argentina

Play offs

Jueves 2 de noviembre

Sesión única

10:30. Cuartos de final: 2° B vs. 3° A (1)

13:30. Cuartos de final: 2° A vs. 3° B (2)

Viernes 3 de noviembre

Sesión 1

10:30. Semifinales 5° lugar: 4° B vs. Perdedor 1 o 2

13:30. Semifinales 5° lugar: 4° A vs. Perdedor 1 o 2

Sesión 2

17:30. Semifinales: 1° B vs. Ganador 1 o 2

20:30. Semifinales: 1° A vs. Ganador 1 o 2

Sábado 4 de noviembre

Sesión 1

10:00. Definición 7° lugar

13:00. Definición 5° lugar

Sesión 2

17:00. Definición medalla de bronce

20:00. Definición medalla de oro

22:00. Ceremonia de premiación