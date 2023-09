Juegos Panamericanos Santiago 2023: ¿Quiénes serán los abanderados de Chile?

21 sept. 2023 - 13:54 hrs.

La nadadora Kristel Köbrich y el voleybolista Esteban Grimalt será la pareja encargada de portar la bandera chilena en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los cuales se realizarán en la capital de Chile entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre.

En el caso de Köbrich, será la primera vez que tenga el honor de llevar en sus manos la bandera tricolor en tierra nacional, algo que, en sus palabras "nunca imaginé".

“Orgullo es una palabra que no alcanza para describir lo que sentimos como familia. Lo primero que le dije a ella fue que se lo ganó. Hay que apoyarla y disfrutar de estos Juegos. Vamos a poder verla en vivo después de muchos años”, declaró Silvia Schimpl, quien cuenta con una larga carrera a cuestas como entrenadora de futuros nadadores nacionales.

Efectivamente, la participación que tendrá Kristel Köbrich en estos Juegos Panamericanos marcará su retorno a las aguas locales tras más de nueve años. Los Juegos Odesur 2014 fueron la última vez que el público chileno pudo disfrutar las brazadas de la máxima exponente de los deportes acuáticos en nuestra historia.

Un reencuentro con su clan familiar y compatriotas que Köbrich no quiere anticipar en demasía. “El sentimiento que será volver a competir en Chile se dará en el momento y será algo único, al igual que en el 2014, cuando la gente ya no podía entrar, estaba todo lleno y el público gritaba, no sólo en la natación, sino que en todos los deportes. Espero que esto suceda nuevamente. Que todos vibremos, seamos felices y nos acompañen en estos Juegos”, indicó quien también es embajadora de Santiago 2023.

Grimalt, ahora es su turno

Directo desde la región del Maule, la familia Grimalt se ha hecho un nombre a lo largo de los años dentro de la historia del vóleibol nacional, algo que se ha visto acrecentado gracias a los éxitos conseguidos por los primos Esteban y Marco, quienes se han ganado el derecho a ser llamados la dupla más exitosa de este deporte en la historia de Chile.

Tras la designación de Marco como abanderado para los Juegos Olímpicos de Tokio, este 2023 el turno será de Esteban, el menor de los dos. Acompañado por su madre Mónica y su padre Jaime, el jugador de 32 años no olvidó sus raíces en la ciudad de Linares.

“Soy representante de Linares. Con Marco somos hijos ilustres de la comuna. Siempre nos hemos enorgullecido de representarlos, siempre mencionamos la ciudad y nos identificamos mucho con la zona. Sin duda que ellos sienten el reflejo del trabajo que hemos hecho, con todo el apoyo que hemos recibido por parte de la municipalidad, a quien consideramos como uno de nuestros primeros sponsors”, comentó.

Un arraigo que fue refrendado por sus padres. “Los chicos son representantes de la ciudad, así que sin duda hay un apoyo, un reconocimiento y una identificación muy grande con ellos”, afirmó Jaime Grimalt.

Por su parte, la madre del voleibolista, Mónica, narró la sorpresa que su hijo le entregó recientemente, por la cual inclusive tuvieron que retrasar su viaje de regreso a Linares. “Recién lo supe la semana pasada cuando me lo contó. Fue súper emocionante. Debo ser sincera, se me cayeron algunas lágrimas, pero por un orgullo tremendo. Será maravilloso verlo desfilar”, detalló.

Para finalizar, el medallista panamericano en Lima 2019 aprovechó la instancia para poner en valor el rol que cumplirá el próximo 20 de octubre. “Será un registro que quedará para la historia del deporte nacional, así que ojalá que todos lo esperen con ansias y motivación. Eso intentaremos transmitir a la gente”.