Pulgar no se guarda nada y habla de Sampaoli luego de no poder ganar a Colombia

13 sept. 2023 - 11:08 hrs.

Pese al amargo empate sin goles ante Colombia en el estadio Monumental, por la segunda fecha de las Clasificatorias para el Mundial 2026, gran parte del plantel de la Selección Chilena quedó con una sensación positiva.

Uno de los que valoró el alza del equipo fue el volante Erick Pulgar, quien tras el cotejo expresó su satisfacción.

"Mejoramos bastante. Estamos conscientes de que hay que seguir trabajando porque necesitamos los puntos, sobre todo en casa. Y afuera hay que ser fuertes. Ahora a trabajar bien para seguir compitiendo".

¿Qué dijo de Sampaoli?

Además, el antofagastino agradeció la confianza que le dio Jorge Sampaoli en el Flamengo, donde es titular indiscutido y llevó su buen nivel en el cuadro brasileño a la Roja.

Erick Pulgar fue titular ante Colombia / Foto: Aton

"Me he sentido muy cómodo desde que llegó el profe Sampa, me dio la confianza que necesitaba. Me fui ganando el puesto y pude ser regular", dijo sobre el ex DT de la Roja.

Por último, tras sumar apenas una unidad en esta primera doble fecha del proceso eliminatorio, Pulgar sostuvo: "Hay que rescatar todos los puntos posibles".

