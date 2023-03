Novia de Brian Fernández y las adicciones del futbolista: "Para la gente es un drogadicto, pero hay todo un tema atrás"

23 mar. 2023 - 10:30 hrs.

El futbolista argentino Brian Fernández ha estado en el ojo público durante los últimos días y no precisamente por su desempeño en el campo de juego.

De acuerdo a información que ha trascendido, el exjugador de Unión La Calera estuvo con paradero desconocido, el vehículo que conducía fue encontrado desmantelado en Santa Fe y ha tenido problemas de disciplina en Colón, su actual club.

A eso también se suman sus problemas de adicciones, los cuales lo tienen atravesando una compleja fase personal.

Aton.

Araceli Fessia, quien es su pareja desde hace 8 años, se refirió al presente de Fernández. En conversación con Las Últimas Noticias dejó en claro que la presunta desaparición nunca fue tal y que "tuvo varios días malos, pero jamás perdimos su rastro".

Respecto al desmantelamiento del auto, precisó que Brian estaba manejando cuando se le acabó el combustible "y lo dejó tirado en un lugar malo donde lo desvalijaron y se llevaron lo que pudieron".

"Para la gente es un drogadicto, pero hay todo un tema atrás"

Araceli, que junto a Brian tienen un hijo de 5 años de edad, entregó detalles sobre el difícil momento familiar que viven por los problemas de adicción del jugador, quien sufrió una recaída durante 2022, la que provocó que estuviera un mes internado.

"Mis últimas horas son similares a las que siempre tengo cada vez que Brian sufre una recaída y esto se ha intensificado los últimos tres años", comentó.

Sobre el escenario que viven como familia, Araceli contó que "llevamos años remándola y aquí estamos: viendo cómo Brian sigue, porque no solamente el problema aquí es el consumo de unas sustancias. Esto no pasa por drogarse, sino lo que lleva a esa persona a hacerlo y lo que genera: desde la inestabilidad, depresión o ansiedad y todo lo que lo engloba".

La mujer de 27 años añadió que: "Yo he aprendido a decir esto: para la gente Brian es un drogadicto y hasta para algunos sicólogos también, pero atrás de eso hay todo un tema de fondo, y para los que vivimos con personas en esa situación de adicción hay otras cosas. Él sufre mucho también porque simplemente no puede evitarlo".

"Mi fuerza es que su hijo lo pueda disfrutar"

La novia del jugador también sinceró que "hay días difíciles y donde la enfermedad te ataca tan fuerte que no se deja ayudar. Esos son los días que más se complica. Es muy fuerte. Yo saco fuerzas del amor que me dio mi familia y del amor de mi hijo. Y tengo empatía hacia todo su problema: si no lo ayudo, Brian quizá ya no estaría con nosotros".

Instagram @aracelifessia

Araceli también acotó que "mi fuerza es que siga vivo y que su hijo lo pueda disfrutar".

Finalmente, la joven reflexionó en que "como familia nunca lo he abandonado porque sé que tengo una responsabilidad por mi hijo. Y es muy difícil dejar a Brian cuando está en las malas. Solo espero que esto acabe pronto para que yo también pueda vivir mi vida".