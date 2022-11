"Parece una joda": Padre enojado se niega a ir a licenciatura de su hija porque coincide con partido de Argentina

25 nov. 2022 - 16:10 hrs.

La familia es lo primero, después el fútbol. ¿O al revés? Ese es el debate que se abrió tras una conversación insólita de WhatsApp entre un padre argentino y su hija, la que este sábado 26 de noviembre tiene su ceremonia de licenciatura en el colegio.

El evento de la joven está fijado para las 3 de la tarde, una hora antes del partido entre Argentina y México por el grupo C del Mundial de Catar 2022. Ese duelo es tan importante que, si Lionel Messi y compañía pierden, las posibilidades de despedirse del sueño mundialista son altísimas.

Así al menos lo entiende el padre, el que se está negando a acompañar a su hija. Es innegable que está enojado con la organización del evento, pero su reacción ha generado más de una risa en redes sociales.

"No me pidas esto, por favor"

La conversación se viralizó a través de un video en TikTok y se muestra primero que el hombre le dice a su hija: "Decile a tus amigas que los papás me hablen, armo una carta y la firmamos. Son pelotudos (sic)". La adolescente le responde: "Papá, no se puede cambiar, esta puesta hace un montón la fecha. Es reimportante".

Ante esto, el sujeto le envía un audio de un minuto en que se descarga furioso, pero es imposible no tomarlo para la gracia.

"Escúchame una cosa, te amo hasta el infinito y más allá, te lo juro. Me saco un riñón y te lo doy, lo que vos me pidas. No me pidas esto, te lo pido, por favor. No me hinches las pelotas (sic), yo no fui a buscar mi diploma en la universidad, te lo juro, preguntale a tu abuela", comienza su relato.

"Me chupa un huevo el papel (sic). Está buenísimo, te acompañé y todo, desde el jardín hasta acá. No me rompas los huevos (sic) con un coso. Te juro, voy a hablar con el colegio, están todos locos. Me parece una pelotudez, parece una joda", agrega el hincha, antes de emitir irreproducibles y duros cuestionamientos contra la directiva de establecimiento.

Una piba tiene la entrega de diploma el sábado a las 15 y el padre no quiere ir por el Argentina México JSJAJSA

Completamente basado pic.twitter.com/txVPVFTInp — ElBuni (@therealbuni) November 24, 2022

"Pensé que era una joda"

En otro video que se viralizó, aparece la conversación de la hija con su madre, a quien también el hombre enojado le envió una serie de audios, los que fueron reenviados a la menor: "Pensé que era una joda, pero están en pedo (sic). ¿Cómo vas a poner eso a las 3 de la tarde, si Argentina juega a las 4? Son pelotudos (...) Enseñémosle a los chicos el cambio: si se programó algo y hay otra cosa más importante, se cambia".

"¿Quién carajo va a ir? No puedo ser el único retrógrado que no va a ir (...) Yo le dije (a su hija) que 'voy de 03.00 a 03:05 de la tarde. Ojalá que te den el diploma ahí. Si no te lo dan, mandame un video'. ¿Qué querés que haga? No me acusen de loco, si agarrás a un millón de personas hacen lo mismo que yo", concluye el sujeto.