Gerard Piqué anuncia su retiro del fútbol: Jugará su último partido con Barcelona

03 nov. 2022 - 14:51 hrs.

¿Qué pasó?

El futbolista español Gerard Piqué anunció el fin de su carrera como futbolista activo, manifestando que este sábado 5 de noviembre jugará su último partido como profesional.

A través de un video que subió a su cuenta personal de Twitter, el jugador del Barcelona aseveró que llegó la hora de poner fin a su trayectoria y comenzar a ser "un culer" más, es decir, pasarse al lado de los hinchas.

"Vosotros, culers, me lo habeís dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros a todos que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barca no habría ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", sentenció.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

En su trayectoria obtuvo un total de 37 títulos, entre los que se cuentan Ligas de España, Champions League, Supercopa de Europa y el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, donde formó parte de equipo titular hispano.

Polémico final de su carrera

Pese a su prestigio internacional, los últimos años de Piqué estuvieron marcados por las críticas y polémicas. Primero, fue duramente cuestionado por su nivel con el elenco blaugrana, especialmente tras una mala temporada 2021-2022, en que quedaron tempranamente eliminados de Champions League.

Y durante este 2022 vino el episodio más mediático de su carrera y que no tuvo que ver con el fútbol: su separación de Shakira. El quiebre de su relación con la colombiana fue comentado en todo el mundo, con rumores de infidelidad incluidos.