Marcelino Núñez: "Estoy feliz por aprender de la Generación Dorada"

20 sept. 2022 - 13:15 hrs.

El volante Marcelino Núñez dejó de lado por un momento al Norwich City de Inglaterra para sumarse a la Selección Chilena de cara a los amistosos frente a Marruecos y Qatar, en los cuales dirigirá por primera vez el técnico Eduardo Berizzo.

En conferencia de prensa, el volante se mostró agradecido por aprender de los jugadores de la Generación Dorada en la gira por Europa.

"Estoy muy contento de ser partícipe de la Selección, también de las exigencias que nos pide el 'profe' como grupo. Entrenamos y fue muy intenso, también siempre estoy contento y feliz de aprender de la Generación Dorada y muy feliz de participar de nuevo en la Selección", expresó el formado en Universidad Católica.

"Es un privilegio, la Generación Dorada le ha dado todo a nuestro país futbolísticamente, eso en mi sueño me inspiró mucho a conseguir cosas grandes como ellos, y verlos me ayuda mucho futbolísticamente, a crecer, y eso también me ayudó a adaptarme tan rápido al fútbol inglés", añadió.

Además, sobre la ausencia de Claudio Bravo, aseguró que es una decisión del cuerpo técnico, mientras que agradeció a la liga chilena y la UC, porque le dio "la oportunidad de debutar, gracias a la liga chilena me pudieron llamar a la Selección, convocar, y llegué al club en Norwich, me recibieron bien los compañeros, me sorprendieron las instalaciones y en especial las canchas, eso me ayudó mucho a adaptarme rápido".

💪 #LaRoja🇨🇱 sigue trabajando en España de cara a los amistosos ante Marruecos y Qatar bajo la atenta mirada del DT Eduardo Berizzo.



💯 ¡Vamos muchachos! pic.twitter.com/kMei3L7Ww9 — Selección Chilena (@LaRoja) September 20, 2022

Todo sobre Selección Chilena