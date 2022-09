Roger Federer anuncia su retiro del tenis profesional

El tenista suizo Roger Federer anunció este jueves 15 de septiembre su retiro profesional del tenis. Al mismo tiempo, el deportista informó que la última competición que disputará será la Laver Cup en Londres, que se desarrollará entre el 23 y 25 de septiembre.

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado -y también un video- en el cual el exnúmero 1 del mundo lamentó, en una primera instancia, las lesiones que tuvo en los últimos tres años.

En este sentido, afirmó que había estado trabajando arduamente para poder volver al circuito. Sin embargo, reconoció que ya era "tiempo de ponerle fin a su carrera" como tenista.

En cuanto a su decisión, "Su Majestad" dejó en claro que "seguiré jugando más tenis en el futuro, solo que no en Grand Slams o en el tour".

Por otra parte, Federer le entregó su agradecimiento a su esposa, la extenista Mirka Vravinec, quien solía acompañarlo en cada competición. Además, extendió sus palabras a sus hijos y al resto de su familia, que siguieron de cerca su carrera: "Lo valoraré por siempre", señaló.

A su vez, le dio "un gran agradecimiento a todos los exentrenadores que siempre me guiaron por la dirección correcta. Ustedes han sido maravillosos".

En tanto, manifestó que "los últimos 24 años en el tour han sido una aventura increíble" y que "mis sueños me llevaron a trabajar duro", remarcando su extensa carrera como profesional.

No obstante, al final del comunicado, el suizo se despidió escribiendo una especial dedicatoria: "Al juego del tenis, te amo y nunca te dejaré".

