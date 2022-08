"Es una pena muy grande irme así": Delantero de Colo Colo confirma que partirá del club y lanza dardos a Quinteros

26 ag. 2022 - 21:53 hrs.

Uno de los valores jóvenes de Colo Colo, Luciano Arriagada, confirmó las razones que tuvo para no extender su vínculo con el elenco popular y negociar su próximo arribo al Athletico Paranaense de Brasil a fin de año, cuando termine su contrato en el Monumental.

Para el ariete de 20 años, uno de los principales motivos para no seguir en Pedrero fue la poca acción que vio bajo el mando técnico del DT Gustavo Quinteros, pese a un 2021 prometedor que incluso lo llevó a disputar la Copa América de ese año con la Selección Chilena adulta.

"Yo siempre he tratado de entrenarme al cien y dar todo de mí. La relación con él (Quinteros) tampoco es que sea muy cercana. Lo respeto como entrenador, pero la verdad no sé por qué no me ha ocupado", aseguró Arriagada a ESPN.

"Quise ir a préstamo, pero el club no me dejó. Quinteros dijo que era parte de su esquema", protestó el delantero.

"Mi sueño era consolidarme"

"Soy hincha de Colo Colo, mi familia es colocolina a morir, estoy desde los nueve años en la institución y es una pena muy grande irme así. Mi sueño era consolidarme, ser goleador de Colo Colo, pero lamentablemente no se dieron las circunstancias. Ante las pocas oportunidades, estoy viendo lo mejor para mi futuro".

Luciano Arriagada

"Mi intención siempre fue renovar. Cuando mi papá me cuenta que querían renovar, le dije que sí, obvio, porque soy hincha. De ahí fueron avanzando las negociaciones y llegó la oferta de Paranaense. Me venían siguiendo desde la Sub 15, también en el proceso de la Selección", agregó.

Aún no se va y ya tiene ganas de volver

Y aunque se ha acostumbrado a no ser citado en buena parte de los partidos de este 2022, Arriagada aclara que hasta que termine su contrato se matendrá a disposición del Quinteros.

"De parte mía, estoy entrenando con el equipo y estoy a disposicion del técnico. Soy jugador de Colo Colo y si el 'profe' me necesita obviamente voy a estar disponible", manifestó.

"Lo que más anhelo es volver y hacer en un futuro todo lo que no pude hacer, y devolverle el cariño a la gente. Me voy con esa espinita clavada, pero sé que voy a volver y seré otro jugador", cerró.