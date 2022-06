Entrenador de Universidad de Chile sobre Hernán Galíndez: "Nunca me dijo nada de su salida"

17 jun. 2022 - 22:04 hrs.

¿Qué pasó?

El portero de Universidad de Chile, Hernán Galíndez, no estaría cómodo en el país y habría solicitado a la dirigencia irse del club. El jugador denuncia un hostigamiento por parte de algunos hinchas debido al veredicto de la FIFA a favor de Ecuador por el caso de Byron Castillo.

"Nunca me dijo nada de su salida"

El entrenador de la "U", Diego López, mencionó este viernes en conferencia de prensa que "en cuanto a lo que me estás diciendo de Galíndez, que se quiere ir del club, yo he hablado con él y nunca me lo ha comunicado, creo que al club tampoco".

Incluso, el DT dio a conocer que el arquero ecuatoriano se ha presentado a los entrenamientos de manera habitual en el Centro Deportivo Azul.

"Si hay otras preguntas acerca de Galíndez, él nunca me dijo que quería salir del club. Yo he hablado con él, ha venido, ha entrenado en forma normal, es bueno que la gente lo sepa, es un profesional y ha estado entrenando a la par de sus compañeros", comentó López.

El representante del arquero negocia con Azul Azul

"Él entrenó perfectamente, sé que está su representante y sé que está hablando con el club, es importante decir que nunca me dijo nada de su salida. Lo que hemos hablado es de las cosas normales que pasan en el día a día del club, nada más", concluyó el DT del elenco laico sobre el tema.

En conversación con El Mercurio, el agente de Galíndez, Rodrigo Abadie, comentó que el portero y su familia estarían sufriendo "discriminación social" debido al fallo de la FIFA desfavorable para Chile por el caso de Byron Castillo.

"Al jugador le encanta el club, deportivamete está cómodo, en una institución grande, pero el acoso que enfrenta su familia lo hace llegar a esta solicitud... Él no pidió irse del club, sino que comunicó el problema que enfrenta", mencionó Abadie al citado medio.

En relación a las negociaciones, el representante dijo que "voy a Chile para buscar una salida, una solución para todas las partes... Esperamos una respuesta humana, positiva, de la dirigencia ante todo esto, a fin de no someter a Hernán y su familia a este sufrimiento".

Supuestas ofertas por el meta

A esta situación que estaría sufriendo Galíndez y su familia, se sumaron los supuestos intereses que habría por el guardameta ecuatoriano desde clubes de su país, ya que tanto Liga de Quito como Aucas buscarían ficharlo.

Al respecto, el agente del portero aseguró que "acá no hay oferta de nadie, de ningún club para que quiera salir. La familia de Hernán se quiere ir porque siente inseguridad, incomodidad e infelicidad en la ciudad".

El arquero tiene contrato hasta diciembre de 2023 con Universidad de Chile.