Uno de los grandes de Inglaterra buscaría fichar a Ben Brereton

El futbolista de la Selección Chilena, Ben Brereton, podría cambiar de equipo en los próximos días. El delantero del Blackburn Rovers, de la segunda división inglesa, es opción para reforzar uno de los clubes más grandes de la Premier League.

Se trataría del Tottenham Hotspur, elenco dirigido por Antonio Conte. El cuadro londinense terminó en el cuarto lugar el campeonato pasado y jugará la siguiente edición de la Champions League, por lo que sería una gran oportunidad para el atacante.

Según Alasdair Gold, periodista que cubre todas las novedades y traspasos de los "Spurs", el elenco inglés estaría interesado en contar con Brereton para conformar su delantera en la próxima temporada.

Tottenham have little interest in Blackburn’s Ben Brereton Diaz for home grown purposes. #thfc



- @AlasdairGold 🥇