"Qué tontera más grande": Gabriel Boric lamentó incidentes en la Supercopa entre Colo Colo y UC

¿Qué pasó?

El presidente electo Gabriel Boric criticó, a través de Twitter, los desórdenes ocurridos durante el duelo entre Universidad Católica y Colo Colo por la Supercopa 2022 este domingo.

Cabe señalar que en la instancia, hinchas de ambos equipos se enfrentaron en las graderías, en donde incluso se lanzaron proyectiles, lo que obligó la suspensión del partido durante varios minutos.

Tras casi media hora de receso, se reinició el duelo pasadas las 20:00 horas.

¿Qué dijo?

"Que tontera más grande lo que está pasando en el estadio (agresiones en tribuna)", comenzó señalando el presidente electo en su red social.

"Se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol", continuó.

"No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien", finalizó.

Cabe señalar que Gabriel Boric es un reconocido hincha de la Universidad Católica, equipo que este domingo se enfrenta Colo Colo por la Supercopa 2022.