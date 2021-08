Ciclista que sufrió un grave accidente en los JJOO será dado de alta este jueves

El ciclista estadounidense de BMX Connor Fields va a salir del hospital este jueves, seis días después de su grave caída durante la prueba olímpica, donde sufrió una hemorragia cerebral, anunciaron los responsables de su equipo.

Fields, campeón olímpico en 2016, se cayó el jueves pasado en una curva en las semifinales y fue golpeado por otros competidores. Fue hospitalizado y pasó una noche en cuidados intensivos.

"Ahora va a volver a casa para estar con sus amigos y su familia en Henderson, Nevada, y comenzar su reeducación", declaró Jonathan Finnoff, jefe médico del equipo estadounidense.

"Estoy de vuelta. O casi. Por ahora no consigo mantener en pie más de 5 a 10 minutos cada vez, pero el trabajo está en curso", escribió en Twitter Fields, de 28 años, una de las grandes estrellas de la disciplina y que había indicado antes de los Juegos que se planteaba la retirada deportiva después de Tokio.

I’m back. Ish. Still can only stand for 5-10 min at a time but we’re working! https://t.co/QwNRwFqF80