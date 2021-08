¿Quién es Jacobs?: el sorpresivo sucesor de Usain Bolt en la prueba reina del atletismo

Un nacimiento en Texas, un padre ausente y un cuerpo todo musculoso cubierto de tatuajes: el italiano Lamont Marcell Jacobs, sorpresivo campeón olímpico de los 100 metros, explotó ante el planeta, rompió todos los pronósticos y se convirtió en el sucesor de Usain Bolt, este domingo en Tokio.

Revisa cómo va el medallero olímpico

Antes de los Juegos de Tokio, el italiano de 26 años jamás había participado en una final mundial o europea al aire libre en toda su carrera. Su único antecedente de presentación era el título europeo de sala en los 60 metros este año en Torun, Polonia, que anunciaba sin mucho ruido su aceleración a la cumbre.

En el Mundial de Doha 2019 lo habían frenado en semifinales, al igual que en el Europeo de Berlín-2018.

Pero esta temporada alcanzó su más alto nivel. Tras su consagración en sala, Jacobs mejoró el récord de Italia con un crono de 9,95 en mayo pasado, antes de explotar en Tokio.

Jacobs nació el 26 de septiembre de 1994 en El Paso, Texas, suelo de su padre, un militar basado en Vicenza, cerca de Venecia, en el norte de Italia.

Su mamá italiana se lo lleva del país cuando no tenía ni siquiera dos años. El pequeño Marcell crecía en Desenzano del Garda, entre Verona y Brescia, al borde del lago Garda (norte de Italia). De hecho, el velocista admite tener problemas para hablar inglés, la lengua de su padre.

Jacobs es entrenado por el italiano Paolo Camossi (47 años), quien se dedicaba al triple salto con un título de campeón del mundo de sala en 2001, aunque en Juegos nunca había destacado: terminó octavo en Sídney 2000.

LAMONT MARCELL JACOBS IS THE MEN'S 100M CHAMPION WITH A TIME OF 9.80S!#StrongerTogether | @WorldAthletics | #ITA pic.twitter.com/P8NzVLohms