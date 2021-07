Natación: Titmus destrona también a Ledecky en los 200 m libre

La nadadora australiana Ariarne Titmus, que el lunes ya había sido campeona en 400 m en estilo libre, consiguió igualmente el título olímpico de 200 m libre, este miércoles en los Juegos de Tokio 2020, por delante de la hongkonesa Siobhan Bernardette Haughey, plata, y de la canadiense Penny Oleksiak, bronce.

A 50 m de la meta era tercera, pero Titmus (20 años) aceleró para terminar estableciendo un nuevo récord olímpico (1:53.50), mientras que la cinco veces campeona olímpica y defensora del título en esta distancia, la estadounidense Katie Ledecky, finalizó apenas quinta (1:55.21).

Titmus ha ofrecido a la natación las carreras más espectaculares desde el inicio de los Juegos, especialmente por una finalización sin equivalente entre sus competidoras, pero sus éxitos en el Centro Acuático de Tokio no son una sorpresa.

Ariarne Titmus partirá el jueves al asalto de los 800 metros, una distancia en la que Ledecky sí que parece claramente superior.

