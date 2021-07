Natación: Titmus destrona a la reina Ledecky en los 400 metros libre

La australiana Ariarne Titmus derrotó este domingo a la estadounidense Katie Ledecky en la final de 400 metros en estilo libre (3:56.69 contra 3:57.36), privando así a la joven de Washington de un sexto título olímpico en su carrera.

Titmus, ya campeona mundial de la disciplina, se colgó así el oro olímpico, su primera medalla en unos Juegos, y Ledecky, que compite también en 200, 800 y 1.500 m, se queda con la plata. El bronce fue para la china Bingjie Li (4:01.08).

Ledecky había dominado sin forzar el domingo en las series y sigue siendo la plusmarquista mundial con el 3:56.46 que consiguió en Río de Janeiro hace cinco años y que le sirvió para colgarse el oro en la cita brasileña.

La nadadora estadounidense, estrella en Río 2016, inició con esta plata un lunes en el que posteriormente saltará dos veces a la piscina, para las series de 200 m y luego para las de 1.500 m.

