Team Chile: Revisa cuándo juegan los primos Grimalt en los Juegos Olímpicos de Tokio

Marco y Esteban Grimalt aseguraron un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio en la última fecha del Circuito Mundial de Vóleibol Playa.

Esta será la segunda participación de la dupla en la cita más importante del deporte a nivel mundial, luego de que protagonizaran el debut nacional de la disciplina en Río 2016.

Los actuales campeones panamericanos ya tienen definido su calendario, en el cual enfrentarán a las duplas de Brasil, Polonia y Marruecos, todos duelos válidos por la primera fase del torneo olímpico.

En caso de ser una de las mejores binomios de su serie, los primos Grimalt pasarán a la segunda ronda, en duelos que se realizarán durante las primeras fechas de agosto.

¿Qué días juegan los Primos Grimalt?

24 de julio a las 22 horas: Chile vs. Brasil

27 de julio a las 4 horas: Chile vs. Polonia

29 de julio a las 22 horas: Chile vs. Marruecos

