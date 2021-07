Tokio 2020: España consiguió un pobre empate ante Egipto en el inicio del fútbol masculino

¿Qué pasó?

España no pudo arrancar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con victoria, incapaz de marcar un gol ante Egipto (0-0). Ambas selecciones, que no estuvieron en Río de Janeiro 2016, acordaron una igualdad en el Sapporo Domo para sumar un punto en el Grupo C.

España llegó a estos Juegos como candidata a una medalla que se le resiste desde la plata de Sídney 2000, donde rozó un oro que ya conquistó en Barcelona 1992. Ese favoritismo no pudo traducirlo con goles ante Egipto, que frenó a los hombres de Luis de la Fuente sin sufrir en exceso defensivamente.

La opción más clara que tuvo el cuadro hispano llegó con un disparo de Dani Ceballos (minuto 27). El jugador del Real Madrid estrelló la pelota en la base del poste izquierdo del arco defendido por Mohamed El Shenawy.

España intentará buscar su primera victoria en estos Juegos el próximo domingo 25 de julio, ante Australia, mientras que Egipto, el mismo día, se verá las caras con Argentina.

