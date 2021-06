Diego Sánchez pide perdón tras ser detenido conduciendo ebrio: "No se volverá a repetir"

Diego Sánchez, portero y capitán de Unión Española, pidió perdón luego de ser detenido la noche del lunes en la comuna de Ñuñoa, debido a que se encontraba conduciendo su vehículo en estado de ebriedad.

A través de su cuenta en Instagram, Sánchez afirmó que “luego de los hechos en que me vi involucrado y que ya son de conocimiento público, quiero comenzar asumiendo toda la responsabilidad”.

“Pido perdón a Unión Española y a sus hinchas por este error, el cual asumiré como hombre y el que aseguro no se volverá a repetir”, agregó.

También pidió perdón a su “familia, novia e hijos, a quienes siempre he tratado de inculcarles lo mejor. Nunca he pasado por esta situación y me avergüenza”.

“Voy a salir de este momento con mucho esfuerzo y dejando la vida en la cancha, como lo he hecho durante los ocho años que llevo defendiendo esta linda institución”, añadió.

Finalmente, el portero agradeció “todas las muestras de apoyo en este difícil momento”.

Cabe recordar que pese a ser detenido, Sánchez fue puesto en libertad, quedando apercibido bajo el artículo 26 de la ley de alcoholes. Los antecedentes se entregaron al Ministerio Público.