"Demostró jerarquía": Hinchas chilenos destacaron el debut por la Roja de Ben Brereton

Locura generó en la hinchada nacional el debut del jugador Ben Brereton Díaz en los últimos quince minutos del partido de la Selección Chilena en Copa América, en donde se enfrentó a Argentina.

Tras la salida de Eduardo Vargas y Carlos Palacios, el DT Martín Lasarte consideró que era momento de llamar a un jugador que la hinchada estaba pidiendo: el anglo-chileno Ben Brereton.

Una vez que apareció en la cancha, el jugador del Blackburn Rovers recibió los elogios de los fanáticos nacionales.

"Ben Brereton Diaz en los pocos minutos que jugó, demostró jerarquía", fue uno de los comentarios que se pudo leer en redes sociales.

Ben Brereton Diaz en los pocos minutos q jugo demostro jerarquía x algo fue el 9 titular de Inglaterra campeón sub20. Es distinto, quizás no tendrá una habilidad mágica pero tiene la actitud, coraje para jugar, entiende el juego y no le peso la camiseta. Es de intelecto superior

Brereton entró con esas ganas y hambre que uno quisiera que siempre tuvieran los jugadores de la selección chilena. Teníamos un arma secreta y no lo sabíamos. Gigante. pic.twitter.com/Xt8L346aIp

Me gusto la entrada de Brereton, lo poco que jugó, la pidió, encaró y no le quema la pelota en los pies y en esa posición no tenemos otro delantero de su envergadura.



👏👏👏👏