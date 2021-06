Lionel Messi tras partido ante Chile: "El penal no lo veo, pero cambió el partido"

El capitán de Argentina, Lionel Messi, se refirió al partido de la presente jornada ante Chile por Copa América, el que terminó igualado a 1.

Una vez concluido el cotejo, el delantero del Barcelona se sinceró con la televisión pública de su país.

¿Qué dijo?

"Nos faltó tranquilidad, y tener el control de la pelota", aseguró Messi para comenzar.

Añadió que “la jugada del penal y el empate les dio a ellos tranquilidad, más que a nosotros. Empezaron a manejar la pelota. No podíamos tenerla y se complicó el partido".

Sobre el juego mismo expuso que “cuando nos pusimos en ventaja, no pudimos tenerla. La cancha no ayudaba. Nos faltó jugar más rápido. Sí lo hicieron ellos. El penal no lo veo, pero cambió el partido".

Para rematar, dijo que “queríamos empezar ganando. Era importante empezar con una victoria, contra un rival muy difícil. Uruguay será parejo y complicado en esta Copa América".

