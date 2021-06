Se acabó la era Dudamel en la U: "Fueron meses intensos, de mucho aprendizaje"

El técnico de Universidad de Chile, el venezolano Rafael Dudamel, anunció oficialmente el fin de su estadía en el club azul, hecho que fue comunicado en el Estadio Municipal de La Cisterna.

La palabra del DT llanero llegó tras el magro empate sin goles de su elenco ante Palestino.

"Nos vamos en paz porque nos entregamos con todo”

Dudamel comenzó relatando al canal TNT Sport que “el partido pasa a segundo plano, porque solo tengo palabras de agradecimiento. Ante tanta turbulencia no era fácil”.

Añadió que vivió “el partido con tristeza, porque esto no era lo planeado cuando llegamos a Chile... Nos vamos en paz, tranquilos, orgullosos, pero no felices, queríamos una vuelta olímpica, con trabajo exigente, pero no resultó".

"Fueron meses intensos, de mucho aprendizaje. No todo el trabajo se ve realizado en resultados. Cumplimos el objetivo de salvar al equipo del descenso. Esta segunda parte se interrumpe, no lo queríamos, pero los resultados son los que mandan. Solo tengo palabras de agradecimientos para todos, para toda la institución, sobre todo porque fueron seres humanos extraordinarios", agregó.

Para el cierre, dijo que “nos vamos en paz porque nos entregamos con todo, no tengo dudas del profesionalismo de los jugadores... También agradezco a mi familia que me han mantenido firme muy con mucho valor”.

Todo sobre Universidad de Chile fútbol