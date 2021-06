"Medel siempre titular": Rodrigo Sepúlveda elogia el partido del "Pitbull" ante Argentina

Luego del empate de la selección chilena contra el conjunto de Argentina, el comentaris de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, realizó su análisis sobre el partido válido por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

“(Chile) no fue un equipo tímido, no fue un equipo errático, no fue un equipo capaz de no controlar la pelota, todo lo contrario. Comenzó a tocar el balón con mucha seguridad. Me encantó el trabajo de Chile”, comenzó diciendo Sepúlveda.

También agregó que Chile “fue superior en varios pasajes del partido. Argentina estuvo retraído, retrocedió, entregó el terreno y la pelota, Chile fue el protagonista. (...) Cuando les hablo de protagonismo es el dominio del terreno, de la pelota”.

Medel siempre titular

“‘No, que no juegue Medel, porque viene de lesión’. Medel tiene que ser titular en la selección siempre. Medel hasta con molestias juega más que muchos. Todos aquellos que decían que Medel era un desastre y no podía jugar, respeto para los jugadores de la selección”, comentó el periodista.

“El mejor arquero de la historia”

En el análisis de las figuras más determinantes de Chile durante el partido, Rodrigo Sepúlveda llenó de loas a Claudio Bravo.

“Bravo hoy volvió a ratificar que es el mejor arquero de la historia de Chile. Es extraordinario”, dijo Sepu.

Alexis es determinante

El periodista de Meganoticias tampoco se olvidó del goleador histórico de "La Roja", Alexis Sánchez.

"Alexis es un jugador decisivo, determinante. (...)Arrastra marcas, jugó por la derecha, jugó como nueve, se enganchó Alexis", analizó Sepu.

