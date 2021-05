El ciclista nacional Cristopher Mansilla Almonacid, medallista panamericano entre 2008 y 2015 y mundialista en Pista en 2012, falleció a los 30 años producto del coronavirus.

El sprinter oriundo de Punta Arenas contó con una destacada carrera deportiva tanto a nivel nacional como internacional. Ganó tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce en los Campeonatos Panamericanos de Ciclismo en los que participó.

Además fue parte del equipo que clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la prueba de Omnium.

Antes de someterse a un coma inducido, por complicaciones en sus pulmones, el pedalero escribió en sus redes sociales: “Hoy creo que es el día más difícil de afrontar para mí. Me van a inducir a coma por falla en los pulmones que me aqueja. Veamos si este cuerpo no está oxidado y puede despertar una vez más”.

“Solo me queda agradecer a mi familia, hermanito, mamita, papi por todos y más amigos por su apoyo. Con esto me despido hasta terminar esta etapa reina. Saludos y bendiciones para todos”, agregó el seleccionado nacional en la prueba madison.

