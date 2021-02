Tras salvar del descenso, varios jugadores históricos de Colo Colo fueron desechados por la directiva alba con el objetivo de rejuvenecer a la plantilla. Futbolistas de la talla de Matías Fernández, Jorge Valdivia y Julio Barroso ya no vestirán la camiseta del cuadro popular en la próxima temporada.

Además de ellos, otros de los afectados fue el ídolo del último tiempo en el Cacique y máximo goleador del fútbol chileno: Esteban Paredes, quien en conversación exclusiva con Meganoticias habló de su polémica salida y sobre el declive que experimentó el equipo durante 2020.

Despedido por teléfono

Sobre los factores que llevó a Colo Colo a disputar el partido definitorio para permanecer en primera división, el delantero señala que "esto viene desde hace mucho tiempo, con el integro de Mario Salas, cuando sacan a Agustín Orión, 'Pajarito' Valdés y al 'Mago' Valdivia. De ahí empieza a decaer el club".

"Nos mandan al Seguro de Cesantía, ahí hubo intercambio de palabas muy fuerte en el plantel que casi se llegan a los puños. Eso nos mandó para poder estar peleando el descenso", asegura.

Paredes lloró en cancha tras el triunfo ante la Universidad de Concepción, pues dejaba al equipo de sus amores en la división de honor. Sin embargo, ese sentimiento duró poco.

"Me duró menos de 12 horas. Al día siguiente me llama Aníbal Mosa y, siendo que nos dimos abrazos ese miércoles... ni siquiera él me avisa, mandó al coordinador para decirme que tenía que estar al mediodía en el club. Le dije que no podía ir, porque no estaba en Santiago", recuerda.

"Al rato me llama Aníbal y me dice: 'Ya que no estás en Santiago, te lo voy a decir por teléfono. El directorio decidió no renovarle a varios jugadores y entre ellos estás tú. Te lo tengo que decir por esta vía, por teléfono'", cuenta.

Si bien Mosa le propuso seguir ligado a la institución, Paredes quería jugar hasta finales de año y le responde: "No se preocupe, la vida sigue".

¿Quién echó a Paredes de Colo Colo?

En esa conversación, el presidente de Blanco y Negro le cuenta que la decisión de sacarlo del equipo fue unánime, pero eso no convence al goleador.

"Me dijo que todo el directorio votó en contra y yo le dije que 'usted siempre tuvo cinco votos, ¿por qué ahora no los tiene? No lo entiendo'. Pero bueno... es el pago de Chile. Hay que pensar que son una empresa y que el Club Social está alineado con ellos. Me parece una mala forma de despedir a los ídolos, no fue la forma adecuada", lamenta.

Lo de Mosa "me dolió, me sorprendió"

Aquella polémica llamada con el directivo "me dolió, me sorprendió, porque no fue la forma adecuada de decírmelo (...) Yo habría seguido en Colo Colo, pese a no jugar minutos. Ustedes saben lo que siento por el club. No había jugado mucho y nunca le hice algún problema al cuerpo técnico, siempre apoyé 100% al equipo".

Finalmente, el exjugador albo confirmó que seguirá jugando este 2021 y que "de aquí al viernes habrán sorpresas", aunque no quiso detallar a qué equipo reforzará.

Su adiós a la hinchada

A través de sus redes sociales, el máximo artillero del fútbol nacional escribió una sentida despedida al club, agradeciendo los años de gloria que disfrutó al defender la camiseta del Cacique. Asimismo, también le dedicó un sentido mensaje a la hinchos albos.

"No puede quedar afuera la hinchada, la más grande de todas con la que festejamos 198 goles juntos. Agradecido de haberlos podido representar como capitán dentro de la cancha. Fueron los mejores años de mi carrera por lo que significó vestir la camiseta de Colo Colo. Agradezco a toda la familia alba de corazón, por abrirme las puertas, valorarme y hacerme sentir tan importante. Gracias de corazón a todos los colocolinos y colocolinas", señaló en su cuenta de Instagram.

