El retirado volante, Steve Hodge, habló este martes de la camiseta que usó Diego Armando Maradona el día en que marcó los dos históricos goles a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México '86, la cual le pertecene.

Hodge cambió la camiseta con la leyenda, que falleció el miércoles a los 60 años, al final del partido en el que el astro argentino entró en la historia al marcar el tanto conocido como la 'mano de Dios' y el considerado el mejor gol de la historia de los Mundiales, un eslalon portentoso, en el 2-1 de Argentina sobre Inglaterra.

La camiseta se exhibe actualmente en el 'National Football Museum' de Manchester.

Numerosas ofertas

Hodge reconoció que en los últimos días se han multiplicado las propuestas para comprarla, con rumores incluso de grandes cantidades ofrecidas por la prenda.

"La he tenido durante 34 años y nunca la he intentado vender", señaló Hodge, de 58 años, a la BBC. "Me gusta tenerla, tiene un increíble valor sentimental", añadió.

"He tenido gente llamando a mi puerta sin parar y al teléfono constantemente, de cada televisión y radio, también extranjeras", continuó.

"Fue un poco incómodo y no fue bonito. He visto muchos artículos en Internet diciendo que quiero un millón o dos, no es una cuestión de dinero. Lo encuentro irrespetuoso y totalmente equivocado. No está a la venta, no estoy intentando venderla", explicó.

Hodge rindió homenaje a un "genio": "Nunca le culpé por haber marcado con la mano, ni una vez. No está permitido, pero la gente que juega al fútbol sabe que se intentan cosas", dijo.

"En cada rincón del mundo era respetado y la gente apreciaba el genio que fue. Aquel partido fue inolvidable y entró en la historia del fútbol", concluyó.