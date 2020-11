La muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona, sin duda ha generado una gran conmoción no solo en Argentina y entre sus seguidores, sino también en el mundo entero que lamenta la pérdida de una leyenda del balón pie.

Maradona, de 60 años de edad, murió el pasado 25 de noviembre a causa de un paro cardiorespiratorio y tras la autopsia se conoció que será enterrado este jueves en un cementerio en la periferia de Buenos Aires, el mismo donde se ubican los restos de sus padres.

En medio de las consternación por este hecho, usuarios de las redes sociales repudiaron la acción cometida por un empleado de la funeraria donde fue llevado Maradona. El sujeto se tomó una foto con el cuerpo del número "10" y la publicó por su cuenta de Facebook.

"Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mí amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración", escribió por su cuenta de Twitter el abogado del exfutbolista.

Reacciones

Como era de esperarse y con la publicación de la fotografía, saltaron las reacciones de rechazo contra esta acción que atenta contra la familia de Diego Maradona, quien ha pedido respeto ante su muerte.

"Que mal gusto y que falta de respeto. No dejes pasar esto. Se había pedido expresamente que no haya fotos por respeto a él y su familia. Cómo podés hacer algo así. Increíble. Una tristeza infinita estamos viviendo. Que no de la vuelta al mundo esta foto por respeto a D10S", expresó una usuaria de la red.

"La foto la están reenviado a los celulares e incluso vi que la publicaron en Facebook y en páginas de noticias. En google sale la foto"; "Eso que hace ya es morbo, no es fanatismo, se pasa de irrespetuoso y gracioso"; "Reportemos la foto cada vez que algún 'piola' la postee donde sea. Este tipo tiene que pagar por semejante morbo"; fueron otros de los comentarios que se leen por la mencionada plataforma.

Entierro sería este jueves

El entierro de Diego Maradona se tiene previsto llevara a cabo este jueves 26 de noviembre en un cementerio en la periferia de Buenos Aires, donde están enterrados sus padres, indicó un portavoz de la leyenda del fútbol.

"El entierro es hoy, por la tarde, en el Jardín de Paz, en Bellavista" (periferia noroeste), dijo Sebastián Sanchi a la AFP.

Cobertura Completa