View this post on Instagram

⚽️Programación de la 3° fecha de Clasificatorias Sudamericanas 🔴➡️ Jueves 12 de noviembre Bolivia vs. Ecuador, 17:00 horas. Estadio "Hernando Siles". (Transmite CDF HD) Argentina vs. Paraguay, 21:00 horas. Estadio La Bombonera. (Transmite CDF HD) 🔴➡️ Viernes 13 de noviembre Colombia vs. Uruguay, 17:30 horas. Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez". (Transmite CDF HD) Chile vs. Perú, 20:00 horas. Estadio Nacional de Santiago. (Transmite Chilevisión y CDF HD) Brasil vs. Venezuela, 21:30 horas. Estadio Morumbí. (Transmite CDF Premium)