El arquero Johnny Herrera no solo puede presumir su exitosa carrera futbolística, pues fuera de la cancha también ha destacado en otros ámbitos, como en el negocio inmobiliario.

Desde sus inicios en la Universidad de Chile hasta la actualidad, el guardameta invirtió en bienes raíces y hoy posee distintas propiedades que las tiene en arriendo. Señala que ha tenido suerte en este negocio y es por ello que entrega las claves al momento de comprar un departamento.

¿En qué fijarse antes de comprar?

El futbolista señala que todo depende de la oferta, "pero trato de no comprar en el primer, segundo ni tercer piso, porque generalmente en esos piso corres riesgos de que se te metan a robar".

"Casi siempre compro desde el cuarto hasta el séptimo piso, porque hay gente a la que le gusta subir escaleras. Además, cuando son muy altos los edificios, los ascensores se demoran mucho y eso a la gente no le gusta por el tráfico que se produce en el ascensor", agrega a Las Últimas Noticias.

¡Ojo con las calderas!

El histórico arquero de los azules contó una mala experiencia que vale tener en cuenta antes de desembolsar dinero por un departamento.

"Una vez compramos uno en el piso 30 y estaba al lado de las calderas. Se rompió una de ellas, nos inundó todo el departamento y hubo que hacerlo de nuevo prácticamente, pero ahí había seguros y fue más el mal rato que se llevó la arrendataria", cuenta.

"Por eso no hay que comprar cerca de las calderas. En los departamentos de los últimos pisos siempre hay problemas de filtración y eso es una lata enorme", recomienda.

Flexibilidad con el arrendatario

Si hay algo que caracteriza a Herrera en el negocio inmobiliario es su flexibilidad con el arrendatario. Eso sí, este debe ser responsable si quiere gozar algunos beneficios que otorga el jugador.

Junto con declarar que no todos son un ejemplo de buen residente, Johnny comenta que "yo no subo el precio de arriendo, tengo arrendatarios que son los mismos desde hace diez años y no les he subido ni un solo peso, entonces ellos también valoran eso".

Apuntar a los estudiantes

Ciudades como Santiago, Viña del Mar y Valparaíso concentran una gran cantidad de estudiantes debido a la oferta universitaria que hay en estas zonas. Por ello, es aconsejable apuntar a este público y elegir un departamento que les entregue garantías.

"Compraba cerca del metro. El promedio de tiempo que ellos se quedan es de cinco años y eso es bueno, porque estar cambiando de arrendatario es incómodo", cerró.

